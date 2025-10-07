La Fiaf presenta a Bibbiena la mostra per i vent’anni del premio Ponchielli
La Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del premio Amilcare G. Ponchielli con una grande mostra e un volume che raccontano due decenni di fotografia italiana. L’inaugurazione, in programma sabato 11 ottobre alle ore 16.30 al Cifa – Centro Italiano della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: fiaf - presenta
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CIVITELLA SCADENZA ORE 24:00 DI OGGI 30 SETTEMBRE 2025 VALEVOLE PER STATISTICHE FIAF NON PERDERE L'OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE AL NOSTRO CONCORSO IVIA LE TUE FOTO O - facebook.com Vai su Facebook
La Fiaf Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G. Ponchielli - L’inaugurazione della grande mostra, in programma sabato 11 ottobre alle ore 16. Lo riporta lanazione.it