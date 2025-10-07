La Fiaf Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G Ponchielli
Arezzo, 7 ottobre 2025 – La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G. Ponchielli con una grande mostra e un volume che raccontano due decenni di fotografia italiana. L’inaugurazione, in programma sabato 11 ottobre alle ore 16.30 al CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, vedrà la partecipazione di diversi fotografi premiati nelle passate edizioni, tra cui Edoardo Delille e Giulia Piermartiri, Andrea Di Martino, Lorenzo Cicconi Massi, Gabriele Galimberti, Luca Rotondo, Giulio Piscitelli, Nicolò Filippo Rosso, Marco Zanella, Emanuele Satolli e Alessandro Scotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
