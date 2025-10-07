La FIAF celebra a Bibbiena i vent’anni del Premio Amilcare G Ponchielli

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i ventanni del Premio Amilcare G. Ponchielli con una grande mostra e un volume che raccontano due decenni di fotografia d’autore in Italia.L’inaugurazione è in programma sabato 11 ottobre alle ore 16.30 presso il CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (via delle Monache 2). . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

la fiaf celebra a bibbiena i vent8217anni del premio amilcare g ponchielli

© Periodicodaily.com - La FIAF celebra a Bibbiena i vent’anni del Premio Amilcare G. Ponchielli

In questa notizia si parla di: fiaf - celebra

La Fiaf Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G. Ponchielli

Cerca Video su questo argomento: Fiaf Celebra Bibbiena Vent8217anni