La Fashion Week ha alzato il sipario sulle direzioni creative più attese degli ultimi mesi Da Pierpaolo Piccioli da Balenciaga a Jonathan Anderson da Christian Dior

L ’industria della moda ha un nuovo volto. Dopo mesi di annunci, rumors e speculazioni, gli show dedicati alla Primavera-Estate 2026 hanno finalmente alzato il sipario sulle direzioni creative più attese e chiacchierate. Dalla sfilata Balenciaga firmata Pierpaolo Piccioli, agli esordi di Demna da Gucci e di Jonathan Anderson da Christian Dior, fino al défilé di Chanel by Matthieu Blazy, il fashion system si apre a un capitolo inedito. Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X Un momento storico. Era dal 1997 che l’industria della moda non attraversava un periodo di cambiamento di questa portata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

