La famiglia Luzzati | Lele non avrebbe approvato lo spazio dato il 7 ottobre a Albanese
L’intervento dei familiari del grande pittore, “uomo di sinistra e pacifista”, cui sono intitolati i giardini dove la relatrice speciale Onu incontrerà il pubblico a Genova. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: famiglia - luzzati
Cambio di programma per l’incontro a Genova con la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese. L’evento, confermato nella data di domani, martedì 7 ottobre alle ore 20, sarà spostato da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati - facebook.com Vai su Facebook