La faida tra famiglie gli agguati e le sparatorie allo Zen | assolto un imputato
Secondo la Procura avrebbe preso parte a due agguati messi a segno allo Zen tra marzo e novembre del 2021 allo Zen, ma la quarta sezione del tribunale, presieduta da Bruno Fasciana, ha invece escluso che Mirko Lo Iacono, 29 anni, sia responsabile di due tentativi di omicidio aggravati dal metodo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: faida - famiglie
L'agguato a colpi di pistola ai Rotoli e la faida tra famiglie dello Zen: via al processo per tentato omicidio
Dolores Dori, la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato
Dolores Dori, il marito con la pistola: «Ridatemi mia figlia». L'ombra della faida tra famiglie e il pericolo di altre vittime
Nella presunta faida tra famiglie nomadi in cui ha perso la vita la 44enne residente nel Veneziano, sarebbero state presenti più armi. Parla la sorella della 23enne contesa per le nozze. - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #faida tra famiglie #Sinti, si cerca il consuocero di #DoloresDori, la donna #uccisa a #LonatodelGarda - X Vai su X
Brescia, sparatoria nel campo nomadi:"il video sul cellulare del figlio risolve il giallo - Dolores Dori, 44 anni, uccisa durante una faida per impedire il matrimonio della figlia. msn.com scrive
Faida tra Sinti: La Storia di Dolores Dori e le Sue Conseguenze - Un video svela i dettagli della sparatoria che ha coinvolto Dolores Dori in una controversa faida tra comunità sinti. Scrive notizie.it