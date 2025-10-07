Un medico lucchese in grande evidenza a livello nazionale. La dottoressa lucchese Giulia Elena Mandoli (nella foto), medico specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare e attualmente ricercatore in cardiologia presso l’Università di Siena, in convenzione con la locale Azienda ospedaliera universitaria policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, è infatti entrata a far parte del Comitato tecnico sanitario (CTS) presso il Ministero della Salute. La prestigiosa nomina è stata firmata dal ministro Orazio Schillaci. La prima seduta di insediamento del medesimo Organo tecnico sanitario è sì svolta giovedì 2 ottobre presso il Ministero della salute a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La dottoressa Giulia Mandoli nel Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute