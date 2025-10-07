Mamma mia che botta. E dire che il paziente era uscito dal voto delle Marche sotto osservazione, già molto indebolito. La valanga che travolge il campo largo in Calabria ha però qualcosa di memorabile. Non tanto per il risultato, che non è mai stato realmente in discussione, quanto per le dimensioni, che assumono tratti a suo modo epici. Sono venti i punti di distacco tra il governatore uscente e rientrante, Francesco Occhiuto e il padre del reddito di cittadinanza, Pasquale Tridico. Cade l'ultimo velo di ipocrisia, il riserbo dei «parenti»: la malattia diventa conclamata. Il pomeriggio calabrese seppellisce le scuse, i distinguo, i ritardi, le complicazioni: il collettivo messo insieme da Elly Schlein e Giuseppe Conte esala gli ultimi respiri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La doppia sconfitta nelle Regionali pesa su Schlein. Meno voti insieme a Conte