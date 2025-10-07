La ditta edile che trasforma il bosco in una discarica
Trasformano il bosco in una discarica e abbandonano rifiuti speciali. I carabinieri forestali di Gualdo Tadino hanno scoperto a Fossato di Vico circa 4 metri cubi di guaina bituminosa esausta, raccolta in diversi sacchi di plastica e abbandonati in aperta campagna. I carabinieri si sono messi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
