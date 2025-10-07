La diplomazia della crescita per fare dell’Italia l’ambasciatrice dell’America Latina in Ue
La diplomazia della crescita come strumento di soft power, al fine di rilanciare il ruolo dell’Italia in America Latina e nei Caraibi. Questo l’obiettivo della conferenza ospitata dalla Farnesina per valorizzare le profonde connessioni storiche, culturali ed economiche che uniscono l’Italia alla regione e a promuovere una cooperazione multilivello, orientata a risultati concreti. Indicativa anche la presenza di mons. Paul Richard Gallagher. Il programma Organizzata dalla Farnesina in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), la Conferenza vuole essere la vetrina per far incontrare i leader dei 33 Paesi latinoamericani e caraibici membri della Celac, assieme ai vertici delle Organizzazioni e banche regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
