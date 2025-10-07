La devastazione in spiaggia allagati 40 stabilimenti | Dentro è tutto da buttare

Ravenna, 7 ottobre 2025 – Stivali di gomma, badili, cariole e tira acqua, idrovore e idropulitrici: sono tanti gli operatori che, la mattina dopo, sono al lavoro per ripristinare gli stabilimenti balneari. Ma la devastazione è ancora visibile. “Ci sono 1.200 assi di legno che galleggiano a un metro da terra, così l’area ristorante è completamente andata. Avevamo finito, saremmo venuti oggi per sistemare le ultime cose prima dell’inverno. 06-10; -2025-; marina di ravenna bagni sotto l acqua della mareggiata; maltempo; bagno ulisse - luca valdinoci proprietario - -danni importanti Mareggiata a Ravenna, danni ingenti e polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

