La Danimarca vieterà i social agli under 15 | il governo annuncia stretta per proteggere l’infanzia
La Danimarca si prepara a introdurre uno dei divieti più severi d'Europa sull'uso dei social network da parte dei minori. Il primo ministro Mette Frederiksen ha annunciato durante il discorso di apertura della sessione parlamentare che il governo proporrà di vietare l'accesso a diverse piattaforme social ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
