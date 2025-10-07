La Custom di Fontevivo completa il riassetto societario | Alberto Campanini cede il 50% delle quote a Carlo Stradi
Alberto Campanini, in qualità di socio di Custom S.p.A. (“Custom”), leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni integrate per il retail e i mercati professional, ha ceduto il 50% delle sue azioni al socio Carlo Stradi, ora detentore del 100% del capitale sociale del Gruppo, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
