La cura delle unghie come un' arte quattro giovani professioniste aprono la nuova attività

Ha aperto ieri, lunedì 6 ottobre, in via Savio 24, il nuovo ‘Maison24 Nails Salon’, centro interamente dedicato alla cura della persona con particolare attenzione alla nail art, la raffinata disciplina che unisce estetica, precisione e creatività nella cura delle unghie di mani e piedi.A prestare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it