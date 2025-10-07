La cura delle unghie come un' arte quattro giovani professioniste aprono la nuova attività
Ha aperto ieri, lunedì 6 ottobre, in via Savio 24, il nuovo ‘Maison24 Nails Salon’, centro interamente dedicato alla cura della persona con particolare attenzione alla nail art, la raffinata disciplina che unisce estetica, precisione e creatività nella cura delle unghie di mani e piedi.A prestare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cura - unghie
Guida completa alla cura delle unghie: tecniche e strumenti essenziali
? Prendersi cura delle unghie del neonato richiede attenzione, ma seguendo alcuni semplici consigli diventa facile e sicuro! Leggi l’articolo completo nei commenti. Vai su Facebook
L’arte ispirata a Mauri come cura. In mostra opere di pazienti psichiatrici - Così si presenta la mostra “Intrecci Sociali“, inaugurata ieri nel Giardino Chiostrino San Domenico della sede della Provincia di Lodi in via Fanfulla 14. Secondo ilgiorno.it
'A cura dell’Arte', al Pascale di Napoli l’Accademia di Belle Arti colora il reparto di ematologia - Così Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli commenta l’iniziativa ‘A cura dell’Arte’, progetto che ha portato alla decorazione ... Riporta adnkronos.com