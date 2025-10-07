La crisi del calzaturiero morde Pollini istanza di risanamento

L’annuncio è stato dato direttamente dal gruppo Aeffe giovedì scorso, provocando, già nella mattinata di venerdì, un crollo verticale del titolo in Borsa (-43%), con il valore delle azioni precipitato, in poche ore, a quota 0,24 euro (il minimo dal 2010). Il gruppo di San Giovanni in Marignano, che detiene i marchi Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy e la maison sammaurese di calzature e accessori Pollini, ha comunicato di aver depositato "l’istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa, con richiesta di misure protettive". Cosa significa? In estrema sintesi, il colosso romagnolo del lusso sta attraversando una congiuntura complicata, dovuta – secondo quanto riportato dalla nota – proprio alla crisi di Pollini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi del calzaturiero morde. Pollini, istanza di risanamento

In questa notizia si parla di: crisi - calzaturiero

La crisi del distretto calzaturiero: "Necessario un piano di intervento"

La crisi continua a mordere forte il settore delle calzature e non solo...servono dialogo e soluzioni a breve e lungo termine Vai su Facebook

La crisi del calzaturiero morde. Pollini, istanza di risanamento - Tra le ipotesi in campo per far fronte alla difficile congiuntura anche la cassa integrazione. Secondo ilrestodelcarlino.it

Azioni Aeffe crollano del 40%. È crisi per la società che controlla Moschino, Pollini, Ferretti - Tonfo a Piazza Affari per le azioni di Aeffe, società del lusso a cui fanno capo i marchi Moschino, Pollino e Alberta Ferretti. money.it scrive