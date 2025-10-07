La criminologa e psicologa forense approfondisce il lato oscuro del narcisismo patologico partendo dal caso di Giulia Cecchettin

Q uello Nella mente di Narciso è «un viaggio disturbante ma necessario. Entra dentro le crepe della coscienza di chi ama solo sé stesso e distrugge chiunque osi metterlo in discussione»: parola di Roberta Bruzzone. La criminologa e psicologa forense dall’anno scorso ha debuttato come conduttrice e autrice della docuserie intitolata proprio Nella mente di Narciso. Stasera su Rai 2, in seconda serata a partire dalle 23:30 va in onda la prima puntata della seconda stagione. Violenza sulle donne, Gino Cecchettin: «Le istituzioni facciano di più» X Leggi anche › Fondazione Cecchettin: un nuovo patto contro la violenza di genere Nella mente di Narciso su Rai 2 e RaiPlay, seconda stagione prima puntata stasera 7 ottobre, Roberta Bruzzon2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La criminologa e psicologa forense approfondisce il lato oscuro del narcisismo patologico, partendo dal caso di Giulia Cecchettin

