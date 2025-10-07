La Corte Suprema respinge Google | il Play Store non sarà più quello di prima
Il rigetto della Corte è una mazzata per Google. Dal 22 ottobre scatteranno le prime misure, mentre dal luglio 2026 cambierà l’intera gestione del Play Store. 🔗 Leggi su Dday.it
Epic Games esulta: la Corte Suprema USA ha rigettato il ricorso di Google - La Suprema Corte USA si è espressa sul ricorso di Google per la sentenza del processo contro Epic Games, rifiutandosi di intervenire. Da multiplayer.it
La Corte Suprema rigetta la richiesta di sospensione di Google nel caso con Epic Games - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha infatti respinto la richiesta di sospensione presentata da Google, vediamo i dettagli ... Lo riporta tuttoandroid.net