La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Ghislaine Maxwell ex partner e socia di Jeffrey Epstein

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso la di respingere la richiesta di ricorrere in appello avanzata da Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia di Jeffrey Epstein, condannata a vent’anni di reclusione per aver aiutato il finanziere statunitense ad abusare sessualmente di molte ragazze minorenni. La polizia l’aveva fermata nel luglio del 2020, un anno dopo il suicidio del suo ex partner, trovato senza vita in carcere nell’agosto del 2019. Maxwell, sessantatré anni, sostiene che il verdetto dei giudici non sia valido, basandosi su un patteggiamento stipulato da Epstein con i procuratori della Florida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Ghislaine Maxwell, ex partner e socia di Jeffrey Epstein

