La convince ad aprire la porta con la scusa del latte ma è una trappola | studentessa 19enne violentata dal vicino di casa Arrestato un 29enne a Pavia

Un 29enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura di Pavia con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa di 19 anni. L’uomo, vicino di casa della vittima, si trova ora nel carcere di Torre del Gallo. I fatti, avvenuti ieri mattina in un condominio vicino all’Università, sono stati resi noti solo questa sera. La giovane si trovava sola in casa, dopo che il fidanzato si era allontanato da poco. La giovane, in stato di shock, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia, dove è stata medicata per le ferite riportate durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online

