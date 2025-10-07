La condanna di Meloni | Il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia

"Crimini indicibili fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia". Lo dice la premier Giorgia Meloni in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. La data cade in un momento storico molto difficile: i combattimenti a Gaza, le trattative per la pace, le. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, raid israeliani su chiesa della Sacra Famiglia, Meloni condanna: “Inaccettabili gli attacchi contro i civili”

Braga (Pd) a Fanpage: “Meloni ipocrita, ora condanna Israele ma non interrompe accordi militari con Netanyahu”

Gaza, la strage nella chiesa scuote il mondo: Meloni condanna, il cardinale Pizzaballa in prima linea

Schlein: “Meloni usa la clava contro chi manifesta ma non condanna i crimini di Netanyahu” - X Vai su X

Sky tg24. . Intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu la premier Giorgia Meloni ha parlato anche della Russia e del conflitto in Ucraina. La premier ha ribadito la condanna dell'aggressione russa: "La Federazione Russa, membro permanente del Consigli Vai su Facebook

Meloni a due anni dal 7 ottobre: "Il piano di Trump un'occasione per fermare la guerra che non va sprecata" - "L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte" ... Secondo msn.com

Meloni, il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia - "Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Da msn.com