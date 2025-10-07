La Comunità ebraica | Temiamo per la sicurezza Sinagoga chiusa al pubblico nel giorno dell’orrore

"La settimana scorsa sono stati rotti gli ultimi argini della decenza. È dilagata la violenza della piazza inneggiante alla distruzione di Israele. Il tutto avallato da sindacati, leader politici nazionali e amministratori locali che, coccolando gli apologhi del terrorismo, in effetti istigano gravissimi episodi di illegalità". Parole durissime, quelle del vicepresidente della Comunità ebraica, Emanuele Ottolenghi, per annunciare che oggi, la Comunità ebraica ricorderà l’orrore del 7 ottobre 2023 – giorno dell’ attacco terroristico di Hamas a Israele – in modo privato. "L’anno scorso – si legge nel comunicato – abbiamo aperto le porte della sinagoga alla cittadinanza e alle autorità per commemorare le vittime della strage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Comunità ebraica: "Temiamo per la sicurezza. Sinagoga chiusa al pubblico nel giorno dell’orrore"

