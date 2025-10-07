La comunità ebraica ricorda il 7 ottobre in centro a Milano | Sospendere gemellaggio con Tel Aviv è antisemitismo

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv sarebbe “un atto di antisemitismo”. Lo ha detto Walker Meghangi, presidente della comunità ebraica di Milano, a margine della commemorazione del 7 ottobre 2023 che si è svolta all'ora di pranzo in piazza San Carlo (zona corso Vittorio Emanuele) con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

