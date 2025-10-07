La commissione al Patrimonio avvia verifiche sugli immobili comunali | Serve chiarezza su affitti e tributi

“Stiamo lavorando per capire la reale situazione del patrimonio del comune di Catania con sopralluoghi e sedute itineranti in loco. Stiamo cercando di ottenere un quadro generale chiedendo all’Ufficio Patrimonio un elenco specifico di tutti gli immobili, di proprietà del comune di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: commissione - patrimonio

Comunicato Stampa: Prima commissione dà ok ad aggiornamento Piano valorizzazione/alienazione patrimonio immobiliare

La Commissione Istruttoria Cultura, Manifestazioni, Patrimonio Artistico e Culturale è convocata per oggi, lunedì 6 ottobre 2025, dalle ore 17.30. La seduta si terrà in modalità TELEMATICA. Ordine del Giorno: 1 Comunicazioni della Presidente 2 Present Vai su Facebook

La Commissione Europea ha avviato un’indagine sui meccanismi di verifica dell’età di vari siti porno, tra cui Pornhub - Martedì la Commissione Europea ha avviato un’indagine sui meccanismi di verifica dell’età di quattro siti pornografici molto visitati: Pornhub, il sito porno più frequentato al mondo e il 19esimo sito ... ilpost.it scrive

Dati rubati, Piantedosi avvia verifiche sugli accessi abusivi al Viminale. «Spiato» anche Matteo Renzi - Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al Capo della polizia, Vittorio Pisani, di acquisire dall'autorità giudiziaria gli atti di indagine utili per avviare verifiche su ... Lo riporta corriere.it