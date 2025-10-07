La collab che non ti aspetti | Spotify e ChatGpt uniscono le forze per ottimizzare i consigli agli utenti

Spotify ha annunciato una collaborazione con ChatGPT per fornire agli utenti consigli personalizzati su musica e podcast. Mentre infuria ancora il dibattito sul coinvolgimento dell’intelligenza artificiale nella musica e nell’arte, la piattaforma di streaming ha annunciato che gli utenti di Spotify Premium e Free potranno ora collegare i propri account a quello di ChatGPT di OpenAI. Ciò consentirà al chatbot AI di aiutare gli ascoltatori a trovare nuovi artisti, playlist e podcast, con un comunicato stampa che suggerisce esempi come: “Crea una playlist con alcuni artisti latini che sono nella mia rotazione principale” e “ Ci sono podcast che consiglieresti se volessi approfondire la scienza e l’innovazione?”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

