La collab che non ti aspetti | Spotify e ChatGpt uniscono le forze per ottimizzare i consigli agli utenti
Spotify ha annunciato una collaborazione con ChatGPT per fornire agli utenti consigli personalizzati su musica e podcast. Mentre infuria ancora il dibattito sul coinvolgimento dell’intelligenza artificiale nella musica e nell’arte, la piattaforma di streaming ha annunciato che gli utenti di Spotify Premium e Free potranno ora collegare i propri account a quello di ChatGPT di OpenAI. Ciò consentirà al chatbot AI di aiutare gli ascoltatori a trovare nuovi artisti, playlist e podcast, con un comunicato stampa che suggerisce esempi come: “Crea una playlist con alcuni artisti latini che sono nella mia rotazione principale” e “ Ci sono podcast che consiglieresti se volessi approfondire la scienza e l’innovazione?”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: collab - aspetti
PlayStation X Reebok: ecco la nuova collab per i 30 anni di PlayStation 1! Per celebrare il trentesimo anniversario di PlayStation 1, Sony ha avviato una collaborazione con Reebok, che unisce i 30 anni della console alla cultura anni ‘90. La collezione si artico - facebook.com Vai su Facebook
ChatGpt, numerose conversazioni visibili su Google. OpenAI interviene ma oltre 100mila sono online - Non si è trattato di una fuga di dati: le conversazioni in questione, di cui si è parlato molto nelle ultime ore, ... repubblica.it scrive