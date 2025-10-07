I dipendenti italiani premiano le aziende nazionali. È quanto emerge dal sondaggio Best Employers 2026, che quest’anno giunge alla sesta edizione. Realizzato da Statista, piattaforma che fornisce dati su mercato e consumo, e veicolato dal Corriere, certifica quali realtà, secondo un parere anonimo e spontaneo degli stessi impiegati, offrono il miglior ambiente di lavoro per crescita personale oltre che per benessere. In vetta alla classifica si è piazzata Lavazza, seguita da Sorgenia e Granarolo. Prima fra le straniere Heineken, mentre tra le prime 10 ben sei sono italiane o a guida tricolore: in Top 10 ci sono anche realtà come l’Istituto nazionale dei tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia