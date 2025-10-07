La città del futuro | Torino ospita il Festival Digitale Popolare tra innovazione diritti e IA

Torinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino si prepara a trasformarsi in un laboratorio di idee sul futuro urbano. Il 10 e 11 ottobre 2025, Piazza Vittorio Veneto ospiterà la quarta edizione del Festival Digitale Popolare, quest'anno interamente dedicato al tema "La città del futuro". Organizzato dalla Fondazione Italia Digitale con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: citt - futuro

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Futuro Torino Ospita