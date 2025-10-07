La città del futuro | Torino ospita il Festival Digitale Popolare tra innovazione diritti e IA
Torino si prepara a trasformarsi in un laboratorio di idee sul futuro urbano. Il 10 e 11 ottobre 2025, Piazza Vittorio Veneto ospiterà la quarta edizione del Festival Digitale Popolare, quest'anno interamente dedicato al tema "La città del futuro". Organizzato dalla Fondazione Italia Digitale con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: citt - futuro
La citta' di Pescara tra presente e futuro. Il sindaco Carlo Masci, Sindaco di Pescara ospite di Inside Abruzzo in onda alle 22.00 su Teleregione - canale 17 - facebook.com Vai su Facebook