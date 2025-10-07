La città celebra San Gaudenzo torna l' appuntamento con la Festa del Borgo Sant’Andrea

La città si veste a festa, pronta ad ospitare a partire da sabato 11 a martedì 14 ottobre la 13° Edizione della Festa del Borgo SantAndrea, ancora una volta curata e realizzata dalle Acli provinciali di Rimini. La manifestazione, come da tradizione, coincide con la ricorrenza della Festa del.

citt224 celebra san gaudenzoRimini celebra San Gaudenzo con il tradizionale concerto in Basilica - Domenica 12 ottobre, Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana eseguono opere di Mozart nella cattedrale cittadina ... Segnala altarimini.it

