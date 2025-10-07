La Chiesa di Napoli accoglie 8 studenti palestinesi
La Chiesa di Napoli apre le proprie porte a 8 giovani studenti palestinesi, offrendo loro accoglienza, sostegno e una possibilità concreta di futuro. L’iniziativa, voluta dall’arcivescovo di Napoli cardinale Mimmo Battaglia, nasce dal desiderio di “rendere la comunità diocesana segno vivo di fraternità e di speranza in un tempo ferito dalla guerra e dal dolore”. Il primo dei giovani, Fadi, 28enne di Gaza City, è già arrivato a Napoli e sarà ospitato nella casa canonica della Chiesa Cattedrale, accolto dai giovani del Museo Diocesano Diffuso. Entro la fine di ottobre giungeranno anche gli altri 7 studenti, che saranno accolti in diverse strutture e comunità dell’Arcidiocesi di Napoli per mezzo della Caritas di Napoli e della Fondazione Napoli C’entro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A Napoli l’evento “Il deserto fiorirà dentro e fuori di noi” Per il secondo anno a Napoli, il 27 settembre, la Chiesa Valdese ha organizzato un incontro interreligioso, in collaborazione con l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che ha messo a disposizione il cent - facebook.com Vai su Facebook
