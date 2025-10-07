Seconda giornata per la massima serie regionale di C1. La Chemiba Cerreto d’Esi, dopo un debutto da zero punti, ritrova subito vigore andando a vincere a Sarnano con il Tre Torri (1-5, Cinconze e Da Silva 2, Carnevali). "Siamo molto felici per il risultato - racconta Elia Cinconze, il lateralepivot classe 2001 diventato ormai una certezza in casa Chemiba -. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto, nonostante ci mancavano diversi giocatori per infortunio e squalifiche, però abbiamo una rosa molto lunga fatta di ottimi giocatori e abbiamo dimostrato anche di essere un ottimo gruppo unito e di aiutarci uno con l’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Chemiba e il Real Fabriano si sbloccano. Brutto stop per Pietralacroce e Chiaravalle