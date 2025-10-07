La Cgil scrive alla Commissione Ue | Da bloccare il progetto del Ponte sullo Stretto Salvini | È un’intimidazione
Il “no” della Cgil al Ponte sullo Stretto di Messina arriva in Europa. Il sindacato ha infatti scritto una lettera alla Commissione Ue per chiedere la verifica del rispetto della Direttiva Ue sugli appalti pubblici in relazione al progetto del Ponte. Secondo la Cgil, è concreto il rischio di sperperare miliardi e cadere in procedure d’infrazione per possibili irregolarità. Critiche anche sull’opportunità di investire risorse sul Ponte anziché su infrastrutture da completare o che richiedono manutenzione, soprattutto in Sud Italia. Surreale la reazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini: “La Cgil cerca di intimidire la Commissione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
