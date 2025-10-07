la cattiva compagnia del milione a roma

La mia è una postilla: cosa da giorno dopo. C’è un effetto di esorbitanza. Non ho dimenticato nemmeno per un giorno, per una notte, il 7 ottobre. Non ho nemmeno condiviso, pur capendone l’angosciato proposito, la specie di prescrizione che David Grossman ha dichiarato lo scorso maggio: “Davanti a tanta sofferenza il fatto che questa crisi sia stata iniziata da Hamas il 7 ottobre è irrilevante”. E’ rilevante il 7 ottobre, è rilevante il mattatoio che ha creduto di vendicarlo. Si può non partecipare alle manifestazioni contro il mattatoio di Gaza perché si crede che il governo e l’esercito israeliano non vi abbiano responsabilità, e anzi abbiano affrontato come non potevano non fare la minaccia mortale che incombeva su Israele (la frase così prodigalmente citata di Golda Meir: “Noi vi potremmo un giorno perdonare per aver ucciso i nostri figli, ma non vi perdoneremo mai per averci costretto a uccidere i vostri”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

