La Cassazione | inviare video di Onlyfans è revenge porn anche se acquistati

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi condivide con terzi contenuti erotici della piattaforma Onlyfans rischia una accusa penale e in particolare di revenge porn. E’ quanto cristallizzano i giudici della quinta sezione della Cassazione in una ordinanza del 2 settembre scorso in cui prendono in esame una vicenda avvenuta a Pavia nel periodo del lockdown. Per gli ermellini i video sessualmente espliciti acquisiti da un utente non possono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

