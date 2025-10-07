La casa delle associazioni monzesi Villa Valentina attesa agli sgoccioli Ora il cantiere è pronto a ripartire
Qualche mese di ritardo, poi il cantiere di Villa Valentina tornerà a pieno ritmo. L’attesa, spiegano dal Comune di Monza e dalle associazioni coinvolte, è ormai agli sgoccioli: entro fine ottobre dovrebbero riprendere i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Spallanzani, destinato a diventare la nuova sede del Veliero e di altre quattro associazioni. L’obiettivo è restituire alla città, entro un anno, una villa rinnovata e pronta ad accogliere attività culturali e sociali. Chi in questi mesi è passato davanti al cantiere ha notato le impalcature ferme. All’origine dello stop, iniziato a luglio, la richiesta della Commissione paesaggio del Comune di alcune modifiche progettuali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
