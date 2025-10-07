La Caramella Buona da Acuto al Circolo Ufficiali Pio IX per il premio Liberi di crescere
Si è svolta lunedì 6 ottobre, presso il prestigioso Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, l’VIII edizione del Premio Internazionale “Liberi di Crescere”, promosso dall’associazione La Caramella Buona, realtà attiva in Italia dal 1997 nella tutela dei minori e delle donne vittime di violenza per i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: caramella - buona
A Poste Italiane il premio internazionale “Liberi di crescere”. Il Direttore Generale Giuseppe Lasco ha ritirato il riconoscimento promosso dall’associazione “La Caramella Buona”. Premiato l’impegno di Poste Italiane nell’inclusione sociale e nella tutela dell’inf - X Vai su X
Roma, lunedì 6 ottobre 2025. Premio “ La caramella buona”. Sempre dalla parte dei bambini. Il Signore benedica tutti i bambini del mondo. Padre Maurizio Patriciello. - facebook.com Vai su Facebook