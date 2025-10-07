La Caramella Buona da Acuto al Circolo Ufficiali Pio IX per il premio Liberi di crescere

Si è svolta lunedì 6 ottobre, presso il prestigioso Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, l’VIII edizione del Premio Internazionale “Liberi di Crescere”, promosso dall’associazione La Caramella Buona, realtà attiva in Italia dal 1997 nella tutela dei minori e delle donne vittime di violenza per i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

