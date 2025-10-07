La candidatura di Bardelli sotto la lente della commissione parlamentare antimafia

Una sola candidatura è finita nel mirino della commissione parlamentare antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in Toscana il 12 e il 13. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

candidatura bardelli sotto lenteCandidatura di Bardelli (Lega) sotto la lente della commissione parlamentare per la condanna in primo grado - Dubbi sulla legittimità della candidatura alle elezioni regionali di Roberto Bardelli nella lista della Lega per la circoscrizione di Arezzo. Lo riporta corrierediarezzo.it

