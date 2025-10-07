La California approva la legge sull’AI che nessuno si aspettava | il futuro è l’intelligenza artificiale
Quando il governatore della California Gavin Newsom ha firmato la legge SB 53 questa settimana, ha fatto qualcosa che Silicon Valley riteneva impossibile, ha approvato una regolamentazione sull’intelligenza artificiale che non soffoca l’innovazione. Una mossa, secondo quanto si nota in TechCrunch, che smonta anni di retorica allarmistica da parte delle big tech, secondo cui qualsiasi forma di controllo governativo rappresenterebbe la fine della corsa all’AI e la vittoria della Cina nella competizione tecnologica globale. Adam Billen, vicepresidente delle politiche pubbliche di Encode AI, un gruppo di advocacy guidato da giovani, la vede così: “ La realtà è che i responsabili politici sanno che dobbiamo fare qualcosa, e sanno per esperienza su un milione di altre questioni che esiste un modo per approvare leggi che proteggano genuinamente l’innovazione, mentre si garantisce che questi prodotti siano sicuri “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
