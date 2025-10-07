Un’opposizione allo sbando raccoglie nel voto in Calabria una batosta che combinata con la netta sconfitta nelle Marche - non diventa automaticamente un trend, ma è di certo un caso da manuale di smarrimento epocale di una classe dirigente. Dove non ha a disposizione la macchina dei feudi rossi, il centrosinistra viene scartato dagli elettori: perde quando Matteo Ricci cerca di cavalcare un’ondata emotiva su Gaza (si votava nelle Marche, non nella Striscia); perde quando Pasquale Tridico, uomo simbolo del reddito di cittadinanza, promette alla Calabria il bancomat del cettoqualunquismo. Passando dal tragico (Ricci) al comico (Tridico), il risultato finale è la sconfitta del grottesco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La brusca fine del sogno rosso della "remuntada"