la batosta in calabria avvicina la resa dei conti nel pd

È finita così. È finita che il campo largo, anzi ultra largo, anzi grandangolare, ha perso pure in Calabria. Ha rivinto Roberto Occhiuto dopo aver già conquistato la Regione nel 2021. A niente sono servite le promesse alla Cetto La Qualunque di Pasquale Tridico, già presidente dell'Inps, che per settimane si è concentrato sulle disavventure giudiziarie di Occhiuto per rimarcare la sua presunta diversità antropologica (onestà onestà onestà). Pasquale Tridico (Ansa). In Calabria FI resta il primo partito, mentre la Lega arranca. Forza Italia rimane il primo partito della Regione, mentre al secondo posto c'è la lista civica Occhiuto Presidente, che – mentre finiamo di scrivere questo pezzo – è abbondantemente sopra il 10 per cento.

