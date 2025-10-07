La Angel Mani è la manicure nude del momento e lo sa bene Selena Gomez

La Angel Mani, il nuovo trend nude che ha conquistato TikTok e l’intera beauty community, appartiene decisamente alla categoria del nude sì, ma con un tocco glam. È delicata, luminosa, heaven-sent. E l’inspo viene dritta da Selena Gomez. Cos’è la “Angel Mani” e perché è in trend su TikTok in questo momento: un tocco celestiale per l’autunno. L’idea nasce, ovviamente, da una vera creatura angelica in carne e ossa: Selena Gomez. La cantante, che ormai riesce a trasformare ogni look in un evento virale, ha sfoggiato questa manicure eterea firmata dal suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, e Internet non si è ancora ripreso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

