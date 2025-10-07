Kvaratskhelia scontro PSG con la nazionale georgiana | Convocato da infortunato

Khvicha Kvaratskhelia, dopo l’addio al Napoli per circa 70 milioni di euro e l’approdo al Paris Saint-Germain nello scorso gennaio, ha rapidamente conquistato Parigi con giocate spettacolari e una Champions League vinta da protagonista. Ma oggi, il suo nome torna sulle prime pagine non per i gol, bensì per un caso che agita i rapporti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it