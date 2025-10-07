Kroos lancia una stoccata al Barcellona | Troppi rischi ogni stagione è un rischio per loro L’Inter…

Inter News 24 Kroos ha criticato l’equilibrio dei blaugrana e l’approccio troppo rischioso: le parole dell’ex campione dei blancos e della Germania. Toni Kroos, ex centrocampista del Real Madrid, non ha usato mezze misure nel criticare il Barcellona durante il podcast Einfach mal Luppen. Il tedesco ha puntato il dito contro l’eccessivo rischio che i blaugrana si prendono in alcune partite, mettendo in discussione l’equilibrio della squadra. LE PAROLE DI KROOS SUL BARCELLONA – «Al Barcellona si prendono troppi rischi. In una giornata storta per giocatori come Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, qualsiasi squadra può fargli male ed eliminarli dalla Champions League». 🔗 Leggi su Internews24.com

