Koulierakis Inter Acerbi e De Vrij via per fare posto al nuovo acquisto? La società milanese valuta il colpo

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Koulierakis Inter, Ausilio e lo scouting al lavoro per rafforzare la squadra di Chivu: la società studia il primo colpo e non solo.. Il reparto difensivo dell’ Inter potrebbe subire una rivoluzione significativa nella prossima estate. Con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in scadenza di contratto e con la possibilità che entrambi lascino Appiano Gentile, e con Matteo Darmian in una situazione simile, il club nerazzurro sta già pianificando il futuro in vista della sessione di calciomercato. L’IMPORTANZA DEL RUOLO DI CENTRALE – «Ma è il ruolo del centrale la priorità del club: è stato ingaggiato Manuel Akanji, che all’occorrenza può anche ricoprire quella posizione, ma sul mercato andranno inevitabilmente prese altre pedine». 🔗 Leggi su Internews24.com

