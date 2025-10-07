Koulierakis Inter Acerbi e De Vrij via per fare posto al nuovo acquisto? La società milanese valuta il colpo
Inter News 24 Koulierakis Inter, Ausilio e lo scouting al lavoro per rafforzare la squadra di Chivu: la società studia il primo colpo e non solo.. Il reparto difensivo dell’ Inter potrebbe subire una rivoluzione significativa nella prossima estate. Con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in scadenza di contratto e con la possibilità che entrambi lascino Appiano Gentile, e con Matteo Darmian in una situazione simile, il club nerazzurro sta già pianificando il futuro in vista della sessione di calciomercato. L’IMPORTANZA DEL RUOLO DI CENTRALE – «Ma è il ruolo del centrale la priorità del club: è stato ingaggiato Manuel Akanji, che all’occorrenza può anche ricoprire quella posizione, ma sul mercato andranno inevitabilmente prese altre pedine». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: koulierakis - inter
Koulierakis Inter, è lui il nuovo obiettivo per la difesa: possibile colpo già a gennaio!
Calciomercato Inter LIVE: Koulierakis nuova idea per la difesa. Ipotesi a gennaio?
Mercato Inter, interesse per Koulierakis: il difensore del Wolfsburg nel mirino per il futuro
TS e Schira - L’#Inter sta monitorando il difensore centrale del Sassuolo Tarik #Muharemovic (03). Con lui, in tanti per il casting del post Acerbi-DeVrij: Joel #Ordonez del Bruges, Oumar #Solet dell'Udinese, Konstantinos #Koulierakis del Wolfsburg e Jay #Idze - X Vai su X
Ancora voci sul mercato dell’#inter che verrà. Il nome nuovo è quello di Konstantinos #Koulierakis. RUOLO: difensore centrale ETÀ: classe 2003 PIEDE: mancino ALTEZZA: 1,88 SQUADRA: #Wolfsburg NAZIONALITÀ: #Grecia VALUTAZIONE: 25 milioni di eur - facebook.com Vai su Facebook
Akanji primo colpo Inter: riscatto deciso! Per il dopo Acerbi osservato l'ex Juve e quella percentuale... - Il centrale si è rivelato il miglior acquisto del mercato estivo: tutte le cifre e i dettagli dell'accordo. Scrive tuttosport.com
Inter, anticipo sulla Juve: bloccato l’erede di Acerbi a gennaio - L'Inter a caccia di un nuovo rinforzo per svecchiare la difesa: ecco il profilo nel mirino del club nerazzurro ... Lo riporta calciomercato.it