Körper al Nuovo Dal 7 al 12 ottobre Al Teatro Nuovo di Napoli

Körper al Nuovo. La danza contemporanea è al Teatro Nuovo di Napoli, dal 7 al 12 ottobre Al via gli spettacoli della Compagnia AbbondanzaBertoni e i nuovi performer della scena napoletana presentati da Körper Young 2Ö25 e Körper Young Extended. Creare occasioni di confronto, garantire accessibilità e prossimità alla danza contemporanea, consolidare un dialogo costante con comunità e pubblici . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

