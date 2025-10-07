Körper al Nuovo Dal 7 al 12 ottobre Al Teatro Nuovo di Napoli
Körper al Nuovo. La danza contemporanea è al Teatro Nuovo di Napoli, dal 7 al 12 ottobre Al via gli spettacoli della Compagnia AbbondanzaBertoni e i nuovi performer della scena napoletana presentati da Körper Young 2Ö25 e Körper Young Extended. Creare occasioni di confronto, garantire accessibilità e prossimità alla danza contemporanea, consolidare un dialogo costante con comunità e pubblici . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
In questa notizia si parla di: rper - nuovo
“Complessità Elementare” è il nuovo EP del rapper The Sniper https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/10/unnamed-scaled.jpg In uscita per Fat Wax, “Complessità elementare” è il nuovo EP, frutto della collaborazione fra il rapper The Sniper e - facebook.com Vai su Facebook
Mercato auto 4 mesi 2025: flette il nuovo (-1,2%), cresce l’usato (+2,7). Aumentano i finanziamenti a lungo termine per entrambi - Il mercato dell’usato, invece, continua a crescere: +2,7% nei trasferimenti netti di proprietà e +5,2% nelle ... ansa.it scrive