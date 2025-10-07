Kolo Muani Tottenham | la Juve è un lontano ricordo avvio flop con la maglia degli Spurs Come sono andate le sue prime settimane in Premier

Kolo Muani Tottenham: il francese non ha ancora trovato spazio in Premier League con gli Spurs, frenato da un infortunio dopo l’addio alla Juve. L’avventura in Premier League di Randal Kolo Muani non è iniziata sotto i migliori auspici. Dopo aver lasciato la Juventus in estate, l’attaccante francese, classe 1998, è approdato al Tottenham, ma la sua esperienza in Inghilterra è stata finora segnata da un inatteso stop. A oltre un mese dal suo arrivo, Kolo Muani non è ancora riuscito a fare il suo debutto nel campionato inglese, frenato da un infortunio rimediato durante una sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Tottenham: la Juve è un lontano ricordo, avvio flop con la maglia degli Spurs. Come sono andate le sue prime settimane in Premier

In questa notizia si parla di: kolo - muani

Juve, il bomber lo porta… Kolo Muani: vale 70 milioni di euro

Non solo Kolo Muani, un altro esubero del Psg per la Juve

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Un piccolo retroscena che si può svelare sulla #Juve è legato a Lee Kang-in. L'ala sudcoreana del Psg era stata sondata quando ancora i discorsi per Kolo Muani erano aperti. I bianconeri ragionavano sul rinforzare quella zona di campo e un sondaggio - - X Vai su X

Da Kolo Muani a Veiga: Juve, necessità ottavi e lo storico precedente - facebook.com Vai su Facebook

Perché Kolo Muani non sta giocando al Tottenham: per l’ex Juve solo 13 minuti in campo con gli Spurs - Kolo Muani è stato fermato da un infortunio che non gli ha permesso di vivere subito al meglio la sua nuova esperienza al Tottenham ... fanpage.it scrive

Kolo Muani, panchina fissa al Tottenham e… - Randal Kolo Muani in prestito al Tottenham: partenza difficile in Premier League Dopo essere stato lasciato libero dalla Juventus nell’estate 2025, Randal Kolo ... Scrive tuttojuve.com