Kim mostra al mondo il suo ultimo missile ipersonico

Sembra che un “nuovo” missile ipersonico si vada ad aggiungere all’arsenale di Pyongyang. Lo scorso weekend nella capitale nordcoreana si è infatti tenuto l’annuale evento organizzato dal regime autoritario guidato da Kim Jong Un per mettere in mostra le più avanzate capacità militari della Repubblica Democratica Popolare. All’interno della kermesse è apparso un nuovo vettore missilistico denominato Hwasong-11Ma (o Hwasong-11E), un derivato della famiglia di missili balistici a corto raggio Hwasong-11. Nella variante appena presentata la tradizionale posta nella parte superiore è sostituita da un veicolo planante non motorizzato, de facto trasformando la logica stessa di funzionamento del proiettile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Kim mostra al mondo il suo ultimo missile ipersonico

