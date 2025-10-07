Kilimangiaro torna su Rai3 | nuova edizione dal 19 ottobre con Camila Raznovich

La storica trasmissione di viaggio e cultura Kilimangiaro si appresta a riprendere il cammino domenicale su Rai3 a partire dal 19 ottobre 2025. Conduce Camila Raznovich, che da anni interpreta il volto del programma capace di mescolare reportage, approfondimenti, paesaggi e storie di popoli e luoghi del mondo. Viaggi, meraviglie e storie da scoprire. La formula del programma rimane fedele alla sua vocazione: ogni puntata è una finestra aperta verso angoli sorprendenti del pianeta, territori meno battuti, comunità locali e narrazioni che uniscono cultura, ecologia e identità. In ciascun episodio, Camila guiderà gli spettatori in itinerari non convenzionali, intervallando documentari, interviste e momenti di racconto “dal vivo”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

