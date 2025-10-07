Kilimangiaro torna su Rai3 | nuova edizione dal 19 ottobre con Camila Raznovich
La storica trasmissione di viaggio e cultura Kilimangiaro si appresta a riprendere il cammino domenicale su Rai3 a partire dal 19 ottobre 2025. Conduce Camila Raznovich, che da anni interpreta il volto del programma capace di mescolare reportage, approfondimenti, paesaggi e storie di popoli e luoghi del mondo. Viaggi, meraviglie e storie da scoprire. La formula del programma rimane fedele alla sua vocazione: ogni puntata è una finestra aperta verso angoli sorprendenti del pianeta, territori meno battuti, comunità locali e narrazioni che uniscono cultura, ecologia e identità. In ciascun episodio, Camila guiderà gli spettatori in itinerari non convenzionali, intervallando documentari, interviste e momenti di racconto “dal vivo”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: kilimangiaro - torna
Simone Cristicchi nella seconda puntata di Kilimangiaro "on the road" RAI 3 Ore 16:20 - Domenica 28 Settembre "Kilimangiaro" torna con quattro speciali inediti fuori dallo studio. Camila Raznovich guiderà gli spettatori in un percorso tutto italiano, alla scop - facebook.com Vai su Facebook
“Kilimangiaro”, al via la nuova edizione dal 19 ottobre su Rai3 - 15 su Rai 3, “Kilimangiaro“, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Si legge su sorrisi.com
L’Aquila protagonista del programma “Kilimangiaro on the road” su Rai3 - La puntata di “Kilimangiaro on the road” di questa settimana sarà interamente dedicata all’Aquila e al suo territorio. Lo riporta laquilablog.it