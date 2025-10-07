Khaled el-Enany direttore generale dell’Unesco

Khaled el-Enany si appresta a diventare il nuovo direttore generale dell’Unesco. Il consiglio esecutivo dell’organizzazione lo ha scelto con 55 voti a favore e appena due contrari. Entrerà in carica ufficialmente il prossimo 6 novembre, durante la Conferenza generale dell’organizzazione prevista a Samarcanda, in Uzbekistan, dove saranno chiamati alle urne tutti gli Stati membri. Primo arabo nella storia, prenderà il posto di Audrey Azoulay, alla guida dal 2017, che si è distinta per grandi progetti tra cui la ricostruzione della città irachena di Mosul. La sua nomina arriva in un momento piuttosto travagliato per l’Unesco, con una riduzione dei fondi prevista intorno all’8 per cento nel 2026, per via del nuovo ritiro degli Stati Uniti voluto da Donald Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it

