Varco la soglia di Maxim’s e mi sento immediatamente trasportata in una dimensione dove il tempo si piega su se stesso. Le sinuose decorazioni Art Nouveau del leggendario ristorante parigino diventano lo scenario perfetto per Club Kenzo, il concept che Nigo ha immaginato per la collezione Spring Summer 2026. L’atmosfera è elettrizzante, quasi tangibile: giovani modelli e modelle attraversano la sala con un’andatura che sembra sospesa tra la nonchalance di chi si prepara per una notte fuori e l’intensità di chi sta vivendo un incontro che potrebbe cambiare tutto. La visione di Nigo attinge da tre universi culturali distinti: The Factory di Andy Warhol, lo studio parigino di Kenzo Takada negli anni Settanta e la propria community contemporanea che abbraccia streetwear, celebrità e creativi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Kenzo: quando la notte di Parigi incontra l’energia del club