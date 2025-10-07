Kelly Reichardt al Cinema Modernissimo per l’anteprima di The Mastermind
Mercoledì 8 ottobre alle ore 20, la regista Kelly Reichardt sarà al Cinema Modernissimo per l’anteprima del suo nuovo film The Mastermind.Massachusetts, anni Settanta. James Blaine Money è un falegname disoccupato insoddisfatto della propria vita. Pur di riscattarsi, pianifica un furto di opere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
The Mastermind: il trailer del nuovo film di Kelly Reichardt
I titoli dei festival sono arrivati: da Cannes a Venezia, da 'After the Hunt' al nuovo capitolo di 'Tron', passando dal body horror 'Together' fino a un nuovo 'Dracula' (con Matilda De Angelis). E poi 'Eddington', il nuovo film di Kelly Reichardt e il western "all'italiana"
Nelle sale italiane per Mubi The Mastermind di Kelly Reichardt - E' in arrivo in autunno nelle sale italiane The Mastermind, il nuovo film di Kelly Reichardt (First Cow, Showing Up). ansa.it scrive
