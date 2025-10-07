Kelly Reichardt al Cinema Modernissimo per l’anteprima di The Mastermind

Mercoledì 8 ottobre alle ore 20, la regista Kelly Reichardt sarà al Cinema Modernissimo per l’anteprima del suo nuovo film The Mastermind.Massachusetts, anni Settanta. James Blaine Money è un falegname disoccupato insoddisfatto della propria vita. Pur di riscattarsi, pianifica un furto di opere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

