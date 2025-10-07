Kate Middleton non avrebbe mai commesso gli errori banali di Meghan Markle a Parigi
Kate Middleton non avrebbe mai fatto quegli errori così banali che Meghan Markle ha commesso alla Paris Fashion Week. Una sola giornata nella capitale francese è bastata per accumulare una serie di passi falsi davvero incredibile, nemmeno li avesse studiati per provocare. Kate Middleton, perché è una vera Principessa. D’altro canto, Principesse si nasce, non si diventa ma non si tratta di una questione di sangue. Kate Middleton ha origini borghesi, esattamente come Meghan Markle, e negli anni vissuti a Palazzo ha commesso anche lei errori ed ingenuità, compreso prendere il sole in Senza veli in Francia su una terrazza privata, sperando che i paparazzi la rispettassero. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
Kate Middleton, i gioielli da migliaia di euro a Wimbledon. Tranne uno
I genitori di Kate Middleton possono ricevere dei titoli reali?
Sinner incontra Kate Middleton, William e i principi George e Charlotte. Il campione: «Anche voi giocate a tennis?». La principessa: «Sei un'ispirazione per tutti»
La make-up artist americana Bobbi Brown mette fine ai rumor dopo ben 14 anni dal Royal wedding. Scoprite i retroscena e tutta la verità sul make-up look nuziale di Kate Middleton. Ragazza della porta accanto, ma non troppo… - X Vai su X
Le condizioni di salute di Kate Middleton questa volta non c'entrano Vai su Facebook
Kate Middleton non avrebbe mai commesso gli errori banali di Meghan Markle a Parigi - Kate Middleton non ha mai commesso passi falsi così banali come quelli fatti dalla cognata. Come scrive dilei.it
Kate Middleton, l’affermazione di Meghan che avrebbe scatenato la rottura con la Famiglia Reale - Se il rapporto tra Re Carlo III e Harry sembra avviarsi verso una possibile riconciliazione, la pace tra William e il duca di Sussex resta ancora un miraggio. Lo riporta dilei.it