kate middleton non avrebbe mai commesso gli errori banali di meghan markle a parigi

Kate Middleton non avrebbe mai fatto quegli errori così banali che Meghan Markle ha commesso alla Paris Fashion Week. Una sola giornata nella capitale francese è bastata per accumulare una serie di passi falsi davvero incredibile, nemmeno li avesse studiati per provocare. Kate Middleton, perché è una vera Principessa. D’altro canto, Principesse si nasce, non si diventa ma non si tratta di una questione di sangue. Kate Middleton ha origini borghesi, esattamente come Meghan Markle, e negli anni vissuti a Palazzo ha commesso anche lei errori ed ingenuità, compreso prendere il sole in Senza veli in Francia su una terrazza privata, sperando che i paparazzi la rispettassero. 🔗 Leggi su Dilei.it

